ОЛХ-доставка: що це таке і як оформити

Багато продавців у сегменті онлайн-торгівлі працюють тільки за передоплатою. Покупці не квапляться відправляти гроші в нікуди, не бачивши товару. З появою сервісу ОЛХ-доставка продавати та здійснювати покупки стало простіше, а кількість обманів зменшилася.

Факти ICTV розкажуть, що таке ОЛХ-доставка: як працює, які є переваги і як скористатися послугою.

Як працює ОЛХ-доставка?

ОЛХ-доставка – це можливість придбати товар без передоплати та отримати його в будь-якому відділенні Нової пошти в Україні.

Читайте: Нова пошта готова доставляти ліки в термобоксах

Покупець замовляє товар на ОЛХ і вказує номер своєї карти в онлайн-формі на сайті. Необхідна сума блокується на карті, але не перераховується продавцю. Потім продавець отримує замовлення й надсилає товар Новою поштою. Замовник оглядає товар і, якщо все в порядку, забирає його. У цей момент заблоковані кошти на карті надходять на рахунок продавця.

Серед переваг ОЛХ-доставки:

Оплата тільки після огляду товару. Безпека і захист від шахраїв. Надійних продавців можна визначити за позначкою ОЛХ-доставка. Конфіденційність. Гроші надходять без розголошення номера банківської карти. Надійна і швидка доставка Новою поштою – найбільшою українською службою з гарно розвиненою мережею обслуговування клієнтів. Миттєве повернення покупцеві заблокованих на карті грошей у разі відмови. Висока швидкість: 80% продавців надсилають товар упродовж 24 годин після отримання замовлення.

Фінансові операції проходять через національний сервіс миттєвих грошових переказів UAPAY. Компанія пройшла сертифікацію за стандартами безпеки міжнародних платіжних систем VISA/Mastercard.

Як придбати товар з ОЛХ-доставкою?

Знаходимо оголошення на сайті ОЛХ із позначкою Купити з доставкою. Вказуємо інформацію про відправку: ваше ПІБ, номер мобільного, місто (населений пункт) отримання, зручне відділення Нової пошти. Вказуємо реквізити банківської карти: номер, термін дії та CVV/CVC. Ці відомості є конфіденційними й не підлягають розголошенню третім особам. Далі в СМС надійде код для підтвердження списання коштів – його також потрібно ввести на сайті. Якщо з’явиться повідомлення Оплата пройшла успішно, це означає, що гроші заблоковані в сервісі UAPAY. Потім продавець підтверджує замовлення, формує експрес-накладну і відправляє товар Новою поштою. Номер експрес-накладної покупець може перевірити в особистому кабінеті. Отримуємо посилку у відділенні Нової пошти. Для цього необхідно назвати номер експрес-накладної та показати паспорт. Не забудьте забрати товар упродовж п’яти днів із моменту доставки, інакше на 5-й день він повернеться відправникові.

Замовлення можна скасувати до того, як воно було підтверджене продавцем. Якщо продавець із якихось причин не підтвердить замовлення, гроші будуть повернуті на карту впродовж 5–6 днів.

Знаючи номер експрес-накладної, можна відстежувати статус доставки вашої посилки через особистий профіль на сайті ОЛХ, а також у мобільному додатку та на сайті Нової пошти.

Як продати товар з ОЛХ-доставкою?

Під час розміщення нового або редагування вже наявного оголошення підключаємо послугу ОЛХ-доставка. Вказуємо місто, відділення Нової пошти, з якого буде здійснюватися відправлення, вагу й обсяг товару, реквізити банківської картки для отримання оплати. Приємний бонус: навпроти оголошення з’явиться позначка Купити з доставкою, яка буде привертати увагу покупців. Отримуємо й підтверджуємо оплату товару покупцем. Після цього формується експрес-накладна. За правилами сервісу ОЛХ у продавця є два дні, щоби підтвердити замовлення, і три дні – щоби передати його для відправлення в Нову пошту. Передаємо товар для відправлення в Нову пошту. Отримуємо гроші після того, як одержувач забере товар у поштовому відділенні.

Які обмеження діють за послугою ОЛХ-доставка ?

Послугу можна замовити для доставки товарів вагою до 30 кг. Враховується також обсяг вантажу: найдовша сторона не може бути понад 120 см. Ціна товару має бути в межах від 30 до 24 799 грн.

ОЛХ-доставка не поширюється на товари з категорій:

бізнес і послуги;

хатні тварини;

транспорт;

гума, диски, колеса для авто;

кімнатні рослини;

вікна, двері, дзеркала;

металопрокат;

оздоблювальні, фасадні, облицювальні матеріали;

велика побутова техніка (холодильники, пральні й посудомийні машини);

електронні сигарети, вапорайзери.

Як відбувається оплата послуги ОЛХ-доставка?

Для оплати підходять усі карти приватних осіб, які випущені українськими банками та підключені до міжнародної платіжної системи Visa або MasterCard. Продавець може використовувати тільки гривневу карту, а покупець – гривневу або валютну. Звертаємо увагу, що карти, випущені для ФОП, не підходять для оплати або отримання грошей за товар.

Послугу ОЛХ-доставка, зокрема й у разі повернення товару, сплачує покупець відповідно до тарифів Нової пошти. За перерахування коштів банк може стягувати комісію відповідно до умов, що діють за вашою картою.

Фінансовий партнер UAPAY додатково нараховує комісію покупцеві:

для власників карти Visa – 0,3% від вартості товару + 3 грн.

для власників MasterCard – 0,45% від вартості товару + 3 грн.

Під час оформлення покупки через сервіс ОЛХ вартість доставки розраховується автоматично на підставі даних про місто продавця й покупця, а також про вагу й обсяг вантажу (зазначених продавцем під час підключення послуги ОЛХ-доставка). У момент отримання товару у відділенні Нової пошти вартість доставки може відрізнятися, якщо якісь дані були змінені.

Факти ICTV розповідали, що з 1 червня Нова пошта скасовує безкоштовне зберігання посилок понад сім календарних днів.