Папа Римский занимается освобождением Маркива — Офис президента

Сотрудничество в гуманитарной сфере, а именно в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды, обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Его Святейшество Папа Франциск во время телефонного разговора 5 июня.
Папа Римский одобрил стремление Украины к солидарности с ЕС.
Кроме того, они затронули ситуацию с коронавирусом в Украине и мире, а также ликвидации последствий пандемии.
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Не обошлось и без болезненной темы для Украины — ситуации на Донбассе и в Крыму. Зеленский попросил о помощи в освобождении украинцев, которых незаконно удерживает РФ.
— Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение красных линий по отношению к собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, — отметил Владимир Зеленский.
В ответ понтифик прокомментировал, что занимается освобождением украинского военнослужащего Виталия Маркива.
Обіцяв @Pontifex передати вітання українському народу, до якого Папа почувається «близьким серцем». Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України. pic.twitter.com/cmm2Xzuzr9
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020
Украина продолжает укреплять сотрудничество с Ватиканом.
В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Ватикан и встретился с Папой Римским. Во время встречи они обсудили вопросы Донбасса и аннексированного Крыма.
Зеленский пригласил понтифика в Украину, чтобы тот сам мог посетить Донбасс и увидеть, что там происходит.