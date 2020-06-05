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Факты / Украина / Политика

Папа Римский занимается освобождением Маркива — Офис президента

Сотрудничество в гуманитарной сфере, а именно в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды, обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Его Святейшество Папа Франциск во время телефонного разговора 5 июня.

Папа Римский одобрил стремление Украины к солидарности с ЕС.

Кроме того, они затронули ситуацию с коронавирусом в Украине и мире, а также ликвидации последствий пандемии.

Читайте: Папа Римский призвал страны к солидарности в борьбе с коронавирусом

Не обошлось и без болезненной темы для Украины — ситуации на Донбассе и в Крыму. Зеленский попросил о помощи в освобождении украинцев, которых незаконно удерживает РФ.

— Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение красных линий по отношению к собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, — отметил Владимир Зеленский.

В ответ понтифик прокомментировал, что занимается освобождением украинского военнослужащего Виталия Маркива.

Украина продолжает укреплять сотрудничество с Ватиканом.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Ватикан и встретился с Папой Римским. Во время встречи они обсудили вопросы Донбасса и аннексированного Крыма.

Зеленский пригласил понтифика в Украину, чтобы тот сам мог посетить Донбасс и увидеть, что там происходит.

Источник: Офис президента

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