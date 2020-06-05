Папа Римський займається звільненням Марківа – Офіс президента

Співпрацю у гуманітарній сфері, а саме у питаннях охорони здоров’я й захисту довкілля, обговорили президент України Володимир Зеленський та Його Святість Папа Франциск під час телефонної розмови 5 червня.

Папа Римський схвалив прагнення України до солідарності з ЄС.

Крім того, вони зачепили ситуацію з коронавірусом в Україні та світі, а також ліквідації наслідків пандемії.

Читайте: Папа Римський закликав країни до солідарності у боротьбі з коронавірусом

Не обійшлося і без болючої теми для України – ситуації на Донбасі та у Криму. Зеленський попросив про допомогу у звільненні українців, яких незаконно утримує РФ.

– Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення червоних ліній стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності, – відзначив Володимир Зеленський.

У відповідь понтифік прокоментував, що опікується звільненням українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Обіцяв @Pontifex передати вітання українському народу, до якого Папа почувається «близьким серцем». Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України. pic.twitter.com/cmm2Xzuzr9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020

Україна продовжує зміцнювати співпрацю з Ватиканом.

У лютому 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідав Ватикан та зустрівся з Папою Римським. Під час зустрічі вони обговорили питання Донбасу та анексованого Криму.

Зеленський запросив понтифіка в Україну, щоб той сам міг відвідати Донбас і побачити, що там відбувається.