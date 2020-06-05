В Украине хотят выяснить численность животных и что выращивают украинские селяне на своих полях.

Государственная служба статистики хочет провести первую в истории страны сельскохозяйственную перепись, заявил глава ведомства Игорь Вернер.

В Украине еще ни разу не было такой переписи.

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— У нас была в 2001 году Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации, — сказал он.

Цель такой переписи — узнать данные для грамотной государственной политики в сельском хозяйстве.

— Нам нужно знать, сколько у нас коров, каких животных держат люди, какие выращивают культуры. Как узнать все этот потенциал в сельском хозяйстве? Станет понятно — куда надо вкладывать деньги, что нужно дотировать, а что нет. А что развивается хорошо и без дотаций, — сказал глава Госкомстата.

Перепись населения

Всеукраинская перепись населения, которая была запланирована на 2021 год, может не состояться.

Украине нужно было начать процедуру подготовки в марте. Но из-за карантина процедуру не запустили заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Последний раз перепись населения проводили в 2001 году. Но в 2020-м он не отражает реальных данных о населении.