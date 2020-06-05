В Україні хочуть з’ясувати чисельність тварин та що вирощують українські селяни на своїх полях.

Державна служба статистики хоче провести перший в історії країни сільськогосподарський перепис, заявив голова відомства Ігор Вернер.

В Україні ще жодного разу не було такого перепису.

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– У нас був у 2001 році Всеукраїнський перепис, в ході якої ми встановили точну кількість населення і його характеристики. На жаль, в сільському господарстві ми не маємо такої інформації, – сказав він.

Мета такої перепису – дізнатись дані для грамотної державної політики в сільському господарстві.

– Нам потрібно знати, скільки у нас корів, яких тварин тримають люди, які вирощують культури. Як дізнатися весь цей потенціал в сільському господарстві? Стане зрозуміло – куди треба вкладати гроші, що потрібно дотувати, а що ні. А що розвивається добре і без дотацій, – сказав голова Держстату.

Перепис населення

Всеукраїнський перепис населення, який бу в запланований на 2021 рік, може не відбутись.

Україні потрібно було розпочати процедуру підготовки у березні. Але через карантин процедуру не запустити заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Востаннє перепис населення проводили у 2001 році. Але у 2020-му він не відображає реальних даних про населення.