В Киеве ограничат вход на пять станций метро в час пик (СПИСОК)

В метро Киева в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

— Пассажиропоток в метро уже составляет почти 800 тыс. человек ежедневно. Напомню, после возобновления работы метро перевозило в среднем до 500 тыс., — отметил Кличко.

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Станции, которые будут работать на одну или двое дверей на вход:

Житомирская;

Святошин;

Черниговская;

Лесная;

Почайна.

Увеличился пассажиропоток в наземном общественном транспорте.

— Если в первые дни после возобновления работы наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тыс. пассажиров — цифра сейчас 575 тыс. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и 260 трамваев коммунального предприятия Киевпастранс. Работают частные перевозчики, — сообщил мэр.

Ослабление карантина отложили

В Киеве дальнейшого послабления карантина пока не будут вводить. В городе неутешительная статистика заболевания коронавирусом.

В столице показатель количества больных на 100 тыс. населения превышает норму. В настоящее время составляет 14,9.

Решение о работе ресторанов и бассейнов власть примет отдельно. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.