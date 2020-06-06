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Факты / Украина

В Житомирской области ужесточили карантин

В Житомирской области из-за увеличения новых случаев коронавируса, с 1 по 4 июня 123 инфицированных, ужесточили карантинные меры.

Об этом сообщается на сайте Житомирской ОГА.

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В регионе не разрешается:

  • прием гостей в помещениях общепита;
  • проведение культурных мероприятий;
  • работа отелей, хостелов (услуги по размещению);
  • проведение религиозные мероприятия.

Люди старше 60 лет должны придерживаться режима самоизоляции.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 6 июня зафиксировали 26 514 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки — 550 пациентов. Всего в Украине 777 человек умерли из-за заражения Covid-19. 11 812 пациентов — выздоровели.

В целом среди инфицированных 1 903 детей и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациента, из них 1 590 детей и 4 067 медработников.

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