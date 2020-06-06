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Факти / Україна

У Житомирській області посилили карантин

У Житомирській області через збільшення нових випадків коронавірусу, з 1 до 4 червня 123 інфікованих, посилили карантинні заходи.

Про це повідомляється на сайті Житомирської ОДА.

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У регіоні не дозволяється:

  • прийом гостей у приміщеннях громадського харчування;
  • проведення культурних заходів;
  • робота готелів, хостелів (послуги з розміщення);
  • проведення релігійних заходів.

Люди старші 60 років повинні дотримуватися режиму самоізоляції.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 6 червня зафіксували 26 514 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу – 550 пацієнтів. Загалом в Україні 777 людей померли через зараження Covis-19. 11 812 пацієнти – одужали.

Загалом серед інфікованих 1 903 дітей та 5 016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1 590 дітей та 4 067 медпрацівників.

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