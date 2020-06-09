Как меняется банковский сектор в Украине? На что возрос спрос во время карантина? И станут ли необанки банками будущего? Мы спросили у Monobank, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Карантин изменил множество сфер нашей жизни. Особо наглядно это заметили в банковской сфере, которая в совокупности держит руку на пульсе всех платежей страны. Очевидно, люди стали совершать меньше покупок, многие лишились работы, а остальные все чаще воздерживаются от крупных трат. Как говорят сами банкиры, – рынок сжимается.

Тем не менее, не было бы худа без добра, все три наших собеседника последние два месяца фиксируют переломный момент в переходе на безналичную оплату.

— Количество операций в кассах банков за период карантина снизилось на 60%, в то же время снятие наличных в банкоматах уменьшилось на 40%. И, несмотря на общее падение оборота, объемы покупок картами увеличились на 29%, – делится статистикой пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Очевидно, в условиях, когда рынки были закрыты, а маршрутки пылились на стоянках, (места, где принимают только наличные) многие попробовали оплату картой и быстро поняли, насколько это удобно. В Райффайзен Банк Аваль и вовсе отметили повышенный спрос на POS-терминалы со стороны предпринимателей.

— Владельцы небольших продуктовых магазинов и мелкие торговцы приходят к нам и говорят: дайте терминал! Таким образом, банки будут наращивать свое предложение им будет проще контролировать свой бюджет, вести расходы и планирование, – рассказывает директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банк Аваль Алексей Пузняк.

Определенно, Украина понемногу движется в сторону безналичного мира по типу Норвегии, но, по оценке экспертов, везде платить телефоном, забыв кошелек дома, можно будет не ранее, чем через пять лет.

Отмена зарплатного рабства

Но не только безналичный расчет приближает Украину к Европе. 24 апреля правление Национального банка Украины опубликовало постановление, которое отменяет так называемое зарплатное рабство – начисление зарплаты сотрудника на карту банка, удобного работодателю, а не самому сотруднику.

— Люди в силу решения руководства предприятия, фактически были в роли крепостных, их заставляли насильно пользоваться услугами конкретного банка, и это не добавляло доверия такому банку, – анализирует Олег Серга.

Формально, каждый официально оформленный наемный рабочий имел право выбирать банк, в котором ему удобно обслуживаться, но на деле это усложняло жизнь бухгалтерам, которым нужно было формировать отдельные платежки. С 1 января 2021 года процедура наконец-то начнет работать по упрощенной схеме. Работодатель сможет формировать ведомость на зачисление зарплаты с указанием номера счета сотрудника по стандарту IBAN, который тот самостоятельно открыл в банке по своему выбору.

— Это дает рынку ту настоящую конкуренцию, когда банку действительно придется бороться за своего клиента, предоставляя ему уникальные услуги и возможности. Это замечательная конкуренция, – резюмирует Олег Серга.

Диджитализация банков

Но не только выбор клиента определяет конкурентоспособность. Главным условием выживания в карантине стала способность быстро и без потерь переходить на удаленную работу, что стало головной болью десятков банков, которые оказались для этого слишком неповоротливыми. Те процессы, на которые долгие годы принято было махать рукой, стало невозможно игнорировать, и их приходилось решать с колес.

— Все, что не оцифровано в нынешних реалиях создало множество проблем. Если у вас не электронный документооборот, как вы будете его осуществлять, когда в офисе никого нет? Если у вас клиент не может оформить депозит из мобильного приложения, как он его оформит, когда отделение закрыто? – говорит сооснователь Monobank Михаил Рогальский.

У многих банков были идеи, как развивать цифровое направление, но никто не ожидал такой скорости изменений. План диджитализации, прописанный на пять лет вперед, теперь смело можно выбросить в урну и разрабатывать новый – с теми же целями, только за год. В гораздо меньшей степени во время карантина пострадали те, кто начинал оцифровку процессов заранее.

— Несколько передовых банков последние пару лет вкладывали очень большие средства в развитие мобильных приложений и своего интернет-банка. Сейчас мы можем сказать, что эти вложение окупились, – говорит Алексей Пузняк.

В ПриватБанке, который называют родоначальником диджитализации банковской сферы в Украине, во время карантина отметили повышенный спрос на мобильное приложение. По словам представителей банка, доля платежей, которая проходила через Приват 24, выросла на 19%.

— На начало марта из 18 млн наших клиентов 10 млн пользовались Приват 24, сегодня это 11 млн. Карантин помог тем, кто выбирал между офлайн и онлайн, окончательно перейти в онлайн, – делится статистикой пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Банк или необанк?

Однако, пожалуй, наименее болезненно карантин удалось пройти необанкам, самым известным из которых в Украине является Monobank. У него нет отделений, которые нужно было бы переводить в особый режим работы, а абсолютно все процессы выполняются с мобильного приложения. И если раньше необанки воспринимали как что-то новое, модное, молодежное, то нынешние условия показали огромную эффективность такого формата работы. Получается, за необанками будущее?

— Необанки будут забирать какую-то долю рынка, но вряд ли вытеснят классические банки. Во-первых, традиционные банки обладают огромными ресурсами и обслуживают миллионы клиентов. У них есть бренд, доверие, вкладчики, портфели и запас прочности, которые позволят им еще долго работать, оставаясь медленными. Во вторых, крупные корпорации будут продолжать обслуживаться в крупных банках и тянуть за собой большие деньги, – прогнозирует сооснователь Monobank Михаил Рогальский.

По словам Рогальского, вполне вероятен сценарий, по которому крупные традиционные банки будут покупать технологические решения, и, удачно интегрируя их в себя, в дальнейшем создавать необанкам достойную конкуренцию.

Аналогичную оценку дают и в ПриватБанке. Олег Серга указывает на то, что вопреки все преимуществам, необанки ограничены тем, что не имеют лицензии на проведение многих операций. Как правило за каждым необанком стоит классический банк, который предоставляет ресурсы и имеет соответствующие разрешения. Отличный пример развития такого сотрудничества демонстрирует партнерство Monobank и Universal Bank.

— Необанки – это фронт, он хорош, он удобен, но они по большому счету не являются угрозой для крупных банков, которые тоже идут в диджитал, – резюмирует Олег Серга.

Будущее отделений

Во время карантина многим банкам пришлось закрыть десятки отделений. Вероятно, не все из них в дальнейшем возобновят работу. Для некоторых клиентов, это не составило проблем, но, как ни парадоксально, многие посещали отделения для социализации. Что уже говорить о пенсионерах, которые пока не представляют иного способа оплаты коммуналки и получения выплат кроме как по старинке. Неужели с диджитализацией это останется в прошлом?

— Мы не планируем сокращения банковских отделений, поскольку все равно остаются операции, требующие проведения через кассу: крупные вклады, сложные многоступенчатые платежи и так далее, ­– говорит пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В то же время ПриватБанк периодически пересматривает сам принцип работы отделений. Так, шесть лет назад компания перевела всех операционистов на обслуживание через планшет, в котором рабочий инструмент написан так, что визуально полностью повторяет приложение Приват 24.

— Обслуживая клиента, операционист показывает, что конкретно он делает. На второй-третий визит сотрудник банка предложит клиенту попробовать провести эту операцию самостоятельно. В этом направлении мы будем идти дальше, – делится техническим решением Серга.

Очередную форматную революцию в банке готовят и на этот год. В Киеве планируют открыть так называемое отделение будущего.

— Это будет смесь шоурума с коворкингом, где люди смогут собираться и общаться на любые темы. Например, для тех же пенсионеров, которые любят печь печенье, будет человек, который расскажет и покажет как это классно сделать.

Таким образом, в ближайшие пять лет в Приватбанке планируют превратить отделения в своего рода демонстрационные площадки, где будут показывать уже существующие технологии и тестировать новые, как, например, оплата с помощью распознавания лица. Это определенно соответсвует тренду внедрения развлечений во все сферы жизни.

— Люди, которые готовы жить полностью в цифре, будут жить необанками. Люди, которые хотят еще и человеческого общения, скорее обратятся к традиционным банкам с развитыми цифровыми каналами и технологическими решениями, – прогнозирует Алексей Пузняк.

Карантин, безусловно, нанес вред экономике и банковскому сектору, но в то же время самых гибких мотивировал на развитие.

Артем Куля