Ситуация на Донбассе: 11 обстрелов, ранен один украинский военный

В зоне проведения ООС боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Богдановки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики открывали огонь вблизи Орехового, Новолуганского, Новоалександровки, возле населенных пунктов Хутор Вольный и Травневое.

По данным разведки, 8 июня украинские военные уничтожили трех оккупантов. С начала текущих суток российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Несмотря на такую ​​ситуацию, Украина выбирает новые участки для разведения сил на Донбассе. Об этом стало известно после телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, Украина готова к широким компромиссам на переговорах по Донбассу, но не уступит суверенитетом и территориальной целостностью.

Источник: Штаб ООС