Ситуация на Донбассе: 11 обстрелов, ранен один украинский военный

В зоне проведения ООС боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
Противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Богдановки.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики открывали огонь вблизи Орехового, Новолуганского, Новоалександровки, возле населенных пунктов Хутор Вольный и Травневое.
По данным разведки, 8 июня украинские военные уничтожили трех оккупантов. С начала текущих суток российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Несмотря на такую ситуацию, Украина выбирает новые участки для разведения сил на Донбассе. Об этом стало известно после телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, Украина готова к широким компромиссам на переговорах по Донбассу, но не уступит суверенитетом и территориальной целостностью.
Источник: Штаб ООС