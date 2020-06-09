Ситуація на Донбасі: 11 обстрілів, поранений один український військовий

В зоні проведення ООС бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Противник обстріляв позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували неподалік Новотроїцького, Мар’їнки, Водяного, Богданівки.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ бойовики відкривали вогонь поблизу Оріхового, Новолуганського, Новоолександрівки, біля населених пунктів Хутір Вільний та Травневе.

За даними розвідки, 8 червня українські військові знищили трьох окупантів. Від початку поточної доби російські збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню.

Попри таку ситуацію, Україна обирає нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Про це стало відомо після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, Україна готова до широких компромісів на переговорах щодо Донбасу, але не поступиться суверенітетом і територіальною цілісністю.

Джерело: Штаб ООС