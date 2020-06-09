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Факты / Украина

Выпустили 60 мин: боевики восемь раз нарушили режим тишины

9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и применили минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

— Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения, — отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям вблизи Марьинки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты выпустили около 60 мин 120 калибра вблизи Крымского и дважды возле Орехово, а также применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

После ответа украинской стороны, формирование РФ прекратили свои действия.

Разведение сил

Несмотря на ежедневные обстрелы, Украина рассматривает новые участки разведения сил на Донбассе. Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель в телефонном режиме.

Они отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон.

Меркель также заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.

Источник: Штаб ООС

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