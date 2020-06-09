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Факти / Україна

Випустили 60 мін: бойовики вісім разів порушили режим тиші

9 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню та застосували міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

– Військовослужбовці Об’єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення, – зазначили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів  по позиціях поблизу Мар’їнки.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ окупанти випустили близько 60 мін 120 калібру поблизу Кримського та двічі Оріхового, а також застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Після відповіді української сторони, формування РФ припинили свої дії.

Розведення сил 

Попри щоденні обстріли, Україна розглядає нові ділянки розведення сил на Донбасі. Володимир Зеленський обговорив це питання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у телефонному режимі.

Вони відмітили високий рівень взаєморозуміння української та німецької сторін.

Меркель також заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.

Джерело: Штаб ООС

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