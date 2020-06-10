Поздно вечером 9 июня стало известно, что Международный валютный фонд утвердил программу кредитования Украины Stand-by.

И уже совсем скоро Украина должна получить первый транш в размере $2,1 млрд. В общем за 18 месяцев нашему государству должны предоставить $5 млрд.

Однако Stand-by пришел на смену трехлетней программе расширенного финансирования (EFF). А во времена экономического кризиса вполне вероятно, что Украине и в дальнейшем понадобится помощь Международного валютного фонда.

Факты ICTV рассказывают, на что направлена ​​программа Stand-by и нужно ли в дальнейшем брать кредиты у МВФ.

Почему Stand-by вместо EFF

Предварительно Украина договаривалась с МВФ о программе расширенного финансирования, которая должна была продлиться три года. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы.

Из-за неопределенности, которая сейчас царит в мире, пришлось договариваться о новой программе. В фонде уверяют, что общий объем помощи нашему государству не уменьшится. Пока необходимо сосредоточиться на стабилизации экономики.

— Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать сильному и более инклюзивном росту, — сказал в начале мая представитель МВФ Джерри Райс.

Выбрали программу Stand-by и потому, что ее гораздо легче получить, чем EFF. Кроме того, во время кризиса почти невозможно проводить структурные реформы, а потому и ставить соответствующие требования — не очень хорошая идея.

В то же время для поддержки экономики Украина получит деньги не только от МВФ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, к траншу в $2,1 млрд привязаны и другие программы помощи. В частности макроэкономическая помощь от Европейского Союза и Всемирного банка.

Всего с первым траншем Украина должна получить около $3,2 млрд.

И условия для программы не были такими сложными. Речь шла об определенных общих вещах, которые и так нужны нашей стране для развития.

— По программе есть минимальный набор договоренностей, которые Украина должна выполнить. Это сбалансированная бюджетная политика, борьба с коррупцией. Все, что и так нужно нам… Там (в меморандуме с МВФ, — Ред.) нет конкретных требований. То есть нужно преодолеть последствия Covid-19, двигаться в сторону рыночных условий в ряде направлений и тому подобное. Это простые и правильные вещи для Украины, — сказал премьер-министр в эфире телеканала Украина.

В МВФ считают, что обеспечить макроэкономическую стабильность Украина сможет благодаря укреплению руководства и борьбе с коррупцией.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также настаивает на том, чтобы сохранить независимость Нацбанка и достичь баланса между восстановлением экономики и сохранением финансовой стабильности.

Конечно, это только первый транш, и с течением времени представители МВФ будут проводить аудит программы и принимать решение о дате получения новых траншей.

В СМИ даже появилась информация о том, что Фонд будет выдвигать новые условия для получения кредита. Однако председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что этого не будет.

Это связано с тем, что изменился статус сотрудничества Украины с МВФ. Сейчас все требования так или иначе будут касаться сбалансирования бюджета и его платежеспособности.

В комментарии Фактам ICTV экономист Борис Кушнирук заявил, что новые требования Фонд не будет выставлять. Но даже с теми, что есть, могут возникнуть проблемы.

— Из тех сообщений о требованиях, которые уже были, есть вопрос: в какой степени Украина в дальнейшем способна их выполнять? Кроме того, еще одна вещь фундаментальная: МВФ всегда требует сбалансированности государственного бюджета, соблюдения определенных бюджетных ограничений. Очевидно, что в том виде, в котором сейчас утвержден госбюджет, он не может быть выполнен в доходной части. Не выполним доходную часть — соответственно дефицит госбюджета увеличится и неизбежно встанет вопрос о необходимости проведения его секвестра (сокращения выполнения отдельных или всех статей государственного бюджета), — рассказывает Кушнирук.

Поэтому Международный валютный фонд может задерживать следующие транши. И делать он это будет до тех пор, пока Украина не выполнит все требования.

По словам Кушнирука, обычно в таких случаях не выполняется не одно, а сразу несколько обязательств.

— То, что мы получили первый транш — это очень хорошо, но вот будет ли второй и третий? Сейчас есть и такой вопрос, — говорит экономист.

На что дают деньги

Еще до окончательного утверждения программы Stand-by президент Владимир Зеленский заявлял, что предоставленные МВФ средства пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.

Ранее в комментарии Фактам ICTV старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар заявил, что в указанных словах главы государства нет ничего нового, ведь Международный валютный фонд предоставляет кредит исключительно на эти цели.

В то же время Шмыгаль заявил о том, что первый транш поможет усилить государственный бюджет страны.

— Первый транш объемом $2,1 млрд усилит государственный бюджет Украины. Оттуда средства будут направлены на поддержку людей и преодоление последствий Covid-19. Это и социальные выплаты, и поддержка малого и среднего бизнеса, — сказал глава правительства.

Однако в повседневной жизни люди не почувствуют значительных изменений. В основном они будут касаться того, что страна сможет функционировать в более или менее нормальном режиме.

— Получение кредита МВФ никак не повлияет на инфляцию, цены, улучшение жизни населения. Украинцам будет лучше из-за того, что страна не станет банкротом в этом году… А такого типа зависимости, чтобы повлияла на цены на рынке, не существует, — говорит Кухар.

Сообщая об утверждении программы для Украины Международный валютный фонд также указал ряд приоритетных направлений, на которых должны использовать указанные средства:

укрепление финансовой стабильности;

обеспечения среднесрочной устойчивости бюджета;

сохранение независимости НБУ.

Прогнозы и продолжение сотрудничества с МВФ

Вместе с утверждением программы, МВФ опубликовал и прогноз по падению украинской экономики. К сожалению, в Фонде его лишь усугубили.

Согласно ему, ВВП Украины в 2020 году должен упасть на 8,2%. Ранее МВФ ожидал, что он упадет на 7,7%.

Также уменьшился и прогнозируемый рост экономики. В 2021 году он составит всего 1,1%, а в 2022 — около 3%.

По словам Георгиевой, предоставление программы Stand-by Украине является достаточно рискованным. И это связано с ситуацией во всем мире.

— Неопределенность относительно того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад экономики очень высока. Внутри страны сохраняется определенная расплывчатость касательно направления экономической политики, — заявила директор-распорядитель МВФ.

Ранее от представителей власти звучали заявления о том, что следующая программа Международного валютного фонда может стать последней, но в условиях экономического кризиса это фантастика.

Вполне вероятно, что Украина вернется к переговорам о получении EFF.

— Конечно нужно (возвращаться к программе EFF, — Ред.). Я думаю, что этот вопрос возникнет в обязательном порядке в следующем году. Программа Stand-by рассчитана до конца следующего года. Но мир не оправится в полной мере от этой истории с пандемией, — говорит Кушнирук.

В мировой экономике и без того было много проблем, которые не решали. В пример экономист приводит Италию, где еще до введения карантина соотношение госдолга к ВВП составляло 135%.

— Совокупность проблем в Китае, США, Японии не имеют решения в нынешней парадигме… Я не верю в быстрый выход мировой экономики из кризиса, следовательно и украинская экономика будет страдать от этих проблем. Слишком зависимый и сырьевой характер имеет наша экономика, — комментирует ситуацию Кушнирук.

В новом и нестабильном мире Украине необходимо заручиться поддержкой МВФ на более длительный срок, ведь наша экономика далеко не в том состоянии, чтобы безболезненно пережить современные вызовы.

Однако нельзя постоянно надеяться на лояльность Международного валютного фонда. Надеемся, что Stand-by поможет снизить последствия кризиса и выйти на предыдущий план, когда и программа будет шире, и используют ее для того, чтобы Украина была более устойчивой к экономическим вызовам.

Владислав Бомбела