Пізно ввечері 9 червня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд затвердив програму кредитування України Stand-by.

І вже зовсім скоро Україна має отримати перший транш у розмірі $2,1 млрд. Загалом за 18 місяців нашій державі мають надати $5 млрд.

Однак Stand-by прийшов на зміну трирічній програмі розширеного фінансування (EFF). А в часи економічної кризи цілком можливо, що Україні і надалі знадобиться допомога Міжнародного валютного фонду.

Факти ICTV розповідають, на що буде направлена програма Stand-by та чи потрібно і надалі брати кредити в МВФ.

Чому Stand-by замість EFF

Попередньо Україна домовлялася з МВФ про програму розширеного фінансування, яка мала тривати три роки. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи у плани.

Через невизначеність, яка нині панує у світі, довелося домовлятися про нову програму. У фонді запевняють, що загальний обсяг допомоги нашій державі не зменшиться. Поки необхідно зосередитися на стабілізації економіки.

– Коли ситуація відновиться, фокус знову може зміститися на вирішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні, щоб сприяти сильнішому та більш інклюзивному зростанню, – сказав на початку травня представник МВФ Джеррі Райс.

Обрали програму Stand-by і через те, що її набагато легше отримати, ніж EFF. Крім того, під час кризи майже неможливо проводити структурні реформи, а тому і ставити відповідні вимоги – не дуже хороша ідея.

Водночас для підтримки економіки Україна отримає гроші не лише від МВФ. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до траншу в $2,1 млрд прив’язані й інші програми допомоги. Зокрема макроекономічна допомога від Європейського Союзу та Світового банку.

Загалом з першим траншем Україна має отримати близько $3,2 млрд.

І умови для програми не були такими складними. Йшлося про певні загальні речі, які і так потрібні нашій країні для розвитку.

– За програмою є мінімальний набір домовленостей, які Україна має виконати. Це збалансована бюджетна політика, боротьба з корупцією тощо. Все, що і так потрібно нам… Там (у меморандумі з МВФ, – Ред.) немає конкретних вимог. Тобто потрібно подолати наслідки Covid-19, рухатися в сторону ринкових умов у низці напрямків тощо. Це прості і правильні речі для України, – сказав прем’єр-міністр в ефірі телеканалу Україна.

В МВФ вважають, що забезпечити макроекономічну стабільність Україна зможе завдяки укріпленню керівництва та боротьбі з корупцією.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва також наполягає на тому, щоб зберегти незалежність Нацбанку і досягти балансу між відновленням економіки та збереженням фінансової стабільності.

Звичайно, це лише перший транш, і з плином часу представники МВФ проводитимуть аудит програми та ухвалюватимуть рішення про дату отримання нових траншів.

У ЗМІ навіть з’явилася інформація про те, що Фонд висуватиме нові умови для отримання кредиту. Однак голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що цього не буде.

Це пов’язано з тим, що змінився статус співпраці України з МВФ. Нині всі вимоги так чи інакше стосуватимуться збалансування бюджету і його платоспроможності.

У коментарі Фактам ICTV економіст Борис Кушнірук заявив, що нові вимоги Фонд не виставлятиме. Але навіть з тими, що є, можуть виникнути проблеми.

– З тих повідомлень про вимоги, які вже були, є питання: в якій мірі Україна надалі спроможна їх виконувати? Крім того, ще одна річ фундаментальна: МВФ завжди вимагає збалансованості державного бюджету, дотримання певних бюджетних обмежень. Очевидно, що у тому вигляді, в якому зараз затверджений держбюджет, він не може бути виконаний в дохідній частині. Не виконаємо дохідну частину – відповідно дефіцит держбюджету збільшиться і неминуче постане питання про необхідність проведення його секвестру (скорочення виконання окремих або всіх статей державного бюджету), – розповідає Кушнірук.

Через це Міжнародний валютний фонд може затримувати наступні транші. І робитиме він це до того часу, доки Україна не виконає всі вимоги.

За словами Кушнірука, зазвичай у таких випадках не виконується не одне, а одразу кілька зобов’язань.

– Те, що ми отримали перший транш – це дуже добре, але от чи буде другий та третій? Нині є і таке питання, – каже економіст.

На що дають гроші

Ще до остаточного затвердження програми Stand-by президент Володимир Зеленський заявляв, що надані МВФ кошти підуть на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.

Раніше у коментарі Фактам ICTV старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар заявив, що в зазначених словах глави держави немає нічого нового, адже Міжнародний валютний фонд надає кредит виключно на ці цілі.

Водночас Шмигаль заявив про те, що перший транш допоможе підсилити державний бюджет країни.

– Перший транш обсягом $2,1 млрд підсилить державний бюджет України. Звідти кошти будуть спрямовані на підтримку людей та подолання наслідків Covid-19. Це й соціальні виплати, і підтримка малого та середнього бізнесу, – сказав глава уряду.



Однак у повсякденному житті люди не відчують значних змін. В основному вони стосуватимуться того, що країна зможе функціонувати у більш-менш нормальному режимі.

– Отримання кредиту МВФ жодним чином не впливатиме на інфляцію, ціни, покращення життя населення. Українцям буде краще через те, що країна не стане банкрутом цього року… А такого типу залежності, щоб вплинула на ціни на ринку, не існує, – каже Кухар.

Повідомляючи про затвердження програми для України Міжнародний валютний фонд також вказав низку пріоритетних напрямків, на яких мають використовувати зазначені кошти:

зміцнення фінансової стабільності;

забезпечення середньострокової стійкості бюджету;

збереження незалежності НБУ.

Прогнози і продовження співпраці з МВФ

Разом з затвердженням програми, МВФ опублікував і прогноз щодо падіння української економіки. На жаль, у Фонді його лиш погіршили.

Згідно з ним, ВВП України у 2020 році має впасти на 8,2%. Раніше МВФ очікував, що він впаде на 7,7%.

Також зменшилося і прогнозоване зростання економіки. В 2021 році воно становитиме лише 1,1%, а в 2022 – близько 3%.

За словами Георгієвої, надання програми Stand-by Україні є досить ризикованим. І це пов’язано з ситуацією у всьому світі.

– Невизначеність щодо того, наскільки серйозним і тривалим буде глобальний спад економіки дуже висока. Всередині країни зберігається певна розпливчатість щодо напряму економічної політики, – заявила директор-розпорядник МВФ.

Раніше від представників влади лунали заяви про те, що наступна програма Міжнародного валютного фонду може стати останньою, але в умовах економічної кризи це фантастика.

Цілком імовірно, що Україна повернеться до переговорів щодо отримання EFF.

– Безперечно потрібно (повертатися до програми EFF, – Ред.). Я думаю, що це питання виникне в обов’язковому порядку наступного року. Програма Stand-by розрахована до кінця наступного року. Але світ не оговтається в повній мірі від цієї історії з пандемією, – каже Кушнірук.

У світовій економіці і без того було багато проблем, які не вирішували. У приклад економіст наводить Італію, де ще до введення карантину співвідношення держборгу до ВВП складало 135%.

– Сукупність проблем в Китаї, США, Японії не мають розв’язання у нинішній парадигмі… Я не дуже вірю у швидкий вихід світової економіки з кризи, отже й українська економіка потерпатиме від цих проблем. Надто залежний і сировинний характер має наша економіка, – коментує ситуацію Кушнірук.

У новому і нестабільному світі Україні необхідно заручитися підтримкою МВФ на більш тривалий термін, адже наша економіка далеко не у тому стані, щоб безболісно пережити сучасні виклики.

Однак не можна постійно сподіватися на лояльність Міжнародного валютного фонду. Сподіваємося, що Stand-by допоможе знизити наслідки кризи і вийти на попередній план, коли і програма буде ширшою, і використають її для того, щоб Україна була більш стійкої до економічних викликів.

Владислав Бомбела