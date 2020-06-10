Кабмин изменил порядок формирования коммунальных тарифов

Кабинет министров Украины изменил порядок формирования тарифов на коммунальные услуги. Изменения затронут рынок электроэнергии и газа.

Такое решение приняли на заседании правительства 10 июня.

Теперь предприятия теплокомунэнерго смогут формировать цены на тарифы, исходя со средней цены на природный газ за прошлый отопительный сезон. В этом году это 4,048 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

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Эти изменения не повлияют на стоимость тарифов и не спровоцируют скачок цен, уточняют в правительстве.

В 2020 году также не планировали повышать стоимость электроэнергии для украинцев.

Сейчас граждане Украины платят по тарифам, которые устанавливает государственный регулятор (НКРЭКУ). Базовый тариф для населения: 0-100 кВт-ч / месяц — 0,9 грн, свыше 100 кВт-ч / месяц — 1.68 грн.

В то же время есть риск, что стоимость вырастет из-за инфляции.