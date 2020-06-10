Кабмін змінив порядок формування комунальних тарифів

Кабінет міністрів України змінив порядок формування тарифів на комунальні послуги. Зміни стосуються ринку електроенергії та газу.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 10 червня.

Тепер підприємства теплокомуненерго зможуть формувати ціни на тарифи, беручи до уваги середню ціну на природний газ за минулий опалювальний сезон. Цьогоріч це 4,048 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

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Ці зміни не вплинуть на вартість тарифів і не спровокують стрибок цін, уточнюють в уряді.

У 2020 році також не планували підвищувати вартість електроенергії для українців.

Зараз громадяни України платять за тарифами, які встановлює державний регулятор (НКРЕКУ). Базовий тариф для населення: 0-100 кВт-год/місяць – 0,9 грн, понад 100 кВт-год/місяць – 1.68 грн.

У той же час є ризик, що вартість зросте через інфляцію.