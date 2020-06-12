В Киеве в связи с большим количеством инфицированных коронавирусом планируют усилить карантин.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник мера Киева Владимир Бондаренко.

По его словам, Киев не готов к следующим этапам ослабления карантина: полноценного открытия кафе и ресторанов, проведения массовых мероприятий, открытия заведений культуры.

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Бондаренко также отмечает, что могут запретить посещать пляжи.

Также в Киеве, возможно, не будут работать три пункта проведения ВНО.

С 12 июня в столице переходят на режим фиксирования вспышек коронавируса.

— Если по результатам эпиданализа мы будем понимать, что есть львиная доля заражений именно в такой-то области — для нее сначала будут введены более жесткие ограничения, затем, если фиксирование продолжится, такие заведения могут быть закрыты, — сказал Бондаренко.

По состоянию на 12 июня в Киеве 3 766 подтвержеднных случаев коронавируса. Всего в Украине вирус обнаружили у 29 753 граждан. За минувшие сутки количество заражений выросло на 683.

Еще 16 украинцев умерли от осложнений Covid-19. Общая статистика летальных случаев возросла до 870.