У Києві в зв’язку з великою кількістю інфікованих коронавірусом планують посилити карантин.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

За його словами, Київ не готовий до наступних етапів ослаблення карантину: повноцінного відкриття кафе та ресторанів, проведення масових заходів, відкриття закладів культури.

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Бондаренко також відзначає, що можуть заборонити відвідувати пляжі.

Також в Києві можливо не працюватимуть три пункти проведення ЗНО.

З 12 червня в столиці переходять на режим фіксування спалахів коронавірусу. Якщо він відбудеться – заклад закриватиметься.

– Якщо за результатами епіданалізу ми будемо розуміти, що є левова частка заражень саме в цій області – для неї спочатку будуть введені більш жорсткі обмеження, потім, якщо фіксування продовжиться, такі заклади можуть бути закриті, – сказав Бондаренко.

12 червня коронавірус в Україні виявили у 29 753 громадян. За минулу добу кількість заражень зросла на 683.

Ще 16 українців померли від ускладнень Covid-19. Загальна статистика летальних випадків зросла до 870.