По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировали 3 671 подтвержденный случай коронавируса, за сутки — 91 человек заболел Covid-19, среди них пять медиков.

За период пандемии в столице 84 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки заболели:

55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

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Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 464 больных;

Шевченковский район — 278 больных;

Соломенский район — 333 больных;

Днепровский район — 379 больных;

Святошинский район — 298 больных;

Деснянский район — 425 больных;

Подольский район — 258 больных;

Голосеевский район — 279 больных;

Оболонский район — 285 больных;

Дарницкий район — 672 больных.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 29 070 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 689.

От коронавируса в стране умерли 854 человека, за последние сутки — 21 человек.

13 141 пациент полностью поборол болезнь, только за последний день — 372 выздоровевших.