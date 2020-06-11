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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировали  3 671 подтвержденный случай коронавируса, за сутки — 91 человек заболел Covid-19, среди них пять медиков.

За период пандемии в столице 84 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки заболели:

  • 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 464 больных;
  • Шевченковский район — 278 больных;
  • Соломенский район — 333 больных;
  • Днепровский район — 379 больных;
  • Святошинский район — 298 больных;
  • Деснянский район — 425 больных;
  • Подольский район — 258 больных;
  • Голосеевский район — 279 больных;
  • Оболонский район — 285 больных;
  • Дарницкий район — 672 больных.

Коронавирус в Киеве

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине 

В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 29 070 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 689.

От коронавируса в стране умерли 854 человека, за последние сутки — 21 человек.

13 141 пациент полностью поборол болезнь, только за последний день — 372 выздоровевших.

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