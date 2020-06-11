По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировали 3 671 подтвержденный случай коронавируса, за сутки — 91 человек заболел Covid-19, среди них пять медиков.
За период пандемии в столице 84 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
За последние сутки заболели:
- 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.
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Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 464 больных;
- Шевченковский район — 278 больных;
- Соломенский район — 333 больных;
- Днепровский район — 379 больных;
- Святошинский район — 298 больных;
- Деснянский район — 425 больных;
- Подольский район — 258 больных;
- Голосеевский район — 279 больных;
- Оболонский район — 285 больных;
- Дарницкий район — 672 больных.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 29 070 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 689.
От коронавируса в стране умерли 854 человека, за последние сутки — 21 человек.
13 141 пациент полностью поборол болезнь, только за последний день — 372 выздоровевших.