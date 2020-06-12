Зайнятість в українській металургії зберігається в умовах економічної кризи

Українські гірничо-металургійні підприємства не звільняють працівників, незважаючи на кризу в економіці.

– У період карантину на АрселорМіттал Кривий Ріг не було скорочень робітників, пов’язаних з початком коронавірусної кризи. Зміна кількості робітників була пов’язана із запланованим закриттям об’єктів, які застаріли та завдавали шкоди навколишньому середовищу, впровадженням нового обладнання і технологій. Вивільнені робітники, за їхньою згодою, були максимально працевлаштовані на інші робочі місця, – розповіли в прес-службі підприємства.

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У групі Метінвест підкреслюють, що традиційно знижують адміністративні витрати, а збереження робочих місць в пріоритеті для компанії. На підприємствах Ferrexpo також жоден працівник не був скорочений або відправлений у відпустку без збереження заробітної плати через карантин. А Побузький феронікелевий комбінат навіть збільшив кількість співробітників.

– Ми заповнили 15 вакансій. Це пов’язано не тільки з підвищенням зарплати в кінці 2019 року, а й тим фактом, що люди перестали масово виїжджати на заробітки в Європу, – розповів в коментарі генеральний директор підприємства Денис Шевченко.

До речі, група Метінвест вирішила відмовитися від податкових канікул, передбачених законом №3220 про внесення змін до Податкового кодексу України для підтримки бізнесу в період дії карантинних заходів проти коронавірусу.

Джерело: Мінпром