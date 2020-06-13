Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с прогнозом стабильный.
Ранее рейтинг нашей страны был с Caa1.
— Это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов. А также подтверждение того, что финансовая политика правительства способствует укреплению экономики Украины, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, рейтинг укрепился на фоне продолжения сотрудничества с МВФ по новой кредитной программе.
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— Уверен, что это оживит экономику и в итоге — будет способствовать повышению благосостояния украинцей, — подчеркнул Шмыгаль.
Moody’s — одно из крупнейших и самых известных рейтинговых агентств мира. Компания оценивает кредитный рейтинг заемщиков по определенной шкале, а также исследует и анализирует коммерческие и государственные организации.
Транш от МВФ
12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Эти средства после попадания в госбюджет помогут государству преодолеть последствия пандемии коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.
В общем, благодаря первому траншу от МВФ, международные резервы Украины увеличились до $28, 7 млрд.