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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с прогнозом стабильный.

Ранее рейтинг нашей страны был с Caa1.

— Это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов. А также подтверждение того, что финансовая политика правительства способствует укреплению экономики Украины, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, рейтинг укрепился на фоне продолжения сотрудничества с МВФ по новой кредитной программе.

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— Уверен, что это оживит экономику и в итоге — будет способствовать повышению благосостояния украинцей, — подчеркнул Шмыгаль.

Moody’s — одно из крупнейших и самых известных рейтинговых агентств мира. Компания оценивает кредитный рейтинг заемщиков по определенной шкале, а также исследует и анализирует коммерческие и государственные организации.

Транш от МВФ 

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Эти средства после попадания в госбюджет помогут государству преодолеть последствия пандемии коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.

В общем, благодаря первому траншу от МВФ, международные резервы Украины увеличились до $28, 7 млрд.

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