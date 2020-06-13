PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Moody’s підвищило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service підвищило кредитний рейтинг України до рівня B3 з прогнозом стабільний.

Раніше рейтинг нашої країни був з Caa1.

– Це потужний позитивний сигнал для українських та іноземних інвесторів. А також підтвердження того, що фінансова політика уряду сприяє зміцненню економіки України,  заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, рейтинг зміцнився на фоні продовження співпраці з МВФ за новою кредитною програмою.

Читайте:

– Впевнений, що це пожвавить економіку та в підсумку  сприятиме підвищенню добробуту українців,  підкреслив Шмигаль.

Moody’s – одне з найбільших та найвідоміших рейтингових агентств світу. Компанія оцінює кредитний рейтинг позичальників за певною шкалою, а також досліджує та аналізую комерційні та державні організації.

Транш від МВФ 

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка