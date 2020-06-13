Moody’s підвищило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service підвищило кредитний рейтинг України до рівня B3 з прогнозом стабільний.

Раніше рейтинг нашої країни був з Caa1.

– Це потужний позитивний сигнал для українських та іноземних інвесторів. А також підтвердження того, що фінансова політика уряду сприяє зміцненню економіки України, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, рейтинг зміцнився на фоні продовження співпраці з МВФ за новою кредитною програмою.

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– Впевнений, що це пожвавить економіку та в підсумку – сприятиме підвищенню добробуту українців, – підкреслив Шмигаль.

Moody’s – одне з найбільших та найвідоміших рейтингових агентств світу. Компанія оцінює кредитний рейтинг позичальників за певною шкалою, а також досліджує та аналізую комерційні та державні організації.

Транш від МВФ

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.