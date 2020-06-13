С 15 июня, со дня восстановления международного авиасообщения в Украине, из аэропорта Борисполь планируют осуществлять 15 рейсов.

Об этом сообщил гендиректор ГП Международный аэропорт Борисполь Павел Рябикин во время брифинга.

— С понедельника в плане 15 регулярных рейсов. Будут ли они выполняться, сказать сложно. Компании, которые начали продажу билетов, фиксируют незначительный спрос, — отметил Рябикин.

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По этой причине, добавляет гендиректор, рейсы могут отменять. В то же время большинство рейсов будут внутренними. Из международных направлений восстановится авиасообщение с Великобританией.

После ослабления карантина и возобновления авиасообщения в аэропорту Борисполь будет работать только терминал D.

Кроме того, в терминал будут пускать только пассажиров, а тем, кто их сопровождает, придется остаться на улице.

Пассажиров будут пускать в масках или респираторах, на входе всем будут измерять температуру.