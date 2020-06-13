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Факти / Україна

Попиту немає – Рябікін про відновлення авіасполучення в Україні

З 15 червня, з дня відновлення міжнародного авіасполучення в Україні, з аеропорту Бориспіль планують здійснювати 15 рейсів.

Про це повідомив гендиректор ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль Павло Рябікін під час брифінгу.

 – З понеділка у плані 15 регулярних рейсів. Чи будуть вони виконуватися, сказати складно. Компанії, які почали продаж квитків, фіксують незначний попит, – зазначив Рябікін.

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Через це, додає гендиректор, рейси можуть скасовувати. Водночас більшість рейсів будуть внутрішніми. З міжнародних напрямків відновиться авіасполучення з Великою Британією.

Після послаблення карантину та відновлення авіасполучення у аеропорту Бориспіль працюватиме лише термінал D.

Крім того, до терміналу пускатимуть лише пасажирів, а тим, хто їх супроводжує, доведеться залишитися на вулиці.

Пасажирів пускатимуть у масках або респіраторах, на вході всім вимірюватимуть температуру.

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