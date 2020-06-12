Правила поведения пассажиров в аэропорту Борисполь на период карантина

Украина возобновляет международное авиасообщение, но на период карантина в Международном аэропорту Борисполь будет работать только терминал D.

В терминал будут пропускать только пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде, а также в масках или респираторах. Для провожающих или встречающих лиц доступ в терминал ограничат.

Пассажиры должны обеспечить себя медицинскими масками (из расчета одна маска на три часа путешествия), одноразовыми перчатками и санитайзерами.

На входе в терминал всем будут измерять температуру. Если она будет больше, чем 38° и у пассажира зафиксируют видимые признаки коронавируса, то его не пустят в терминал.

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Также всех призывают соблюдать социальную дистанцию. На паспортном контроле и на регистрации документы нужно будет показать в развернутом виде без обложек.

Пассажиры должны быть готовы снять на несколько минут маску по требованию инспектора.

Уже после прилета нужно установить приложение приложение Дій вдома, необходимое для прохождения домашней самоизоляции.

Возобновление международного авиасообщения в Украине

Кабмин с 15 июня открыл пункты пропуска во всех аэропортах Украины и разрешил въезд иностранцев. Но пускать будут только тех пассажиров, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19.

Также разрешат въезд лицам, которые не находились на территории стран со значительным распространением коронавируса в течение последних 14 дней.

Гражданам каких стран будет запрещен въезд в Украину, пока не уточнили.

Фото: Аэропорт Борисполь