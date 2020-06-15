Минсоцполитики разработало проект ратификации Стамбульской конвенции с оговорками

Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия в новой редакции.

В нем идет речь, что Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления.

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— Насилие в отношении женщин является нарушением прав человека, а также одной из форм дискриминации. И проявления домашнего насилия является угрозой для семей и семейных ценностей. Минсоцполитики разработало новый законопроект, в котором Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления, — заявила министр Марина Лазебная.

Также она сообщила, что министерство предложило компромисс, учитывая интересы украиского общества.

В мае 2019 года руководители 24 дипломатических миссий призвали Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и совершить другие необходимые шаги для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер.

В ноябре 2016 года законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко. Из-за того, что парламент не принял этот проект закона за основу в первом чтении, а также из-за прекращения каденции полномочий президента законопроект был снят с рассмотрения в мае 2019 года.

В июне 2019 года в Офисе заявили, что шестой президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду соответствующий закон.

В мае 2020 года представители ООН призвали Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы О предотвращении и противодействии насилия в отношении женщин и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).