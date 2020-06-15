МИД Украины просит граждан воздержаться от поездок за границу, несмотря на восстановление международного авиасообщения.

При принятии решения о поездке украинцам советуют ориентироваться на актуальные официальные данные ВОЗ.

Если же путешествие таки планируется, то граждане Украины должны позаботиться о безопасности, изучив условия страхового полиса. Также нужно позаботиться о дополнительных средствах на случай чрезвычайной ситуации, взять с собой необходимые лекарства, проверить состояние здоровья перед поездкой.

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Кроме того, в МИД советуют убедиться, что вы действительно сможете отправиться в путешествие. Для этого необходимо связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого бронировалась поездка, и уточнить актуальное состояние карантинных ограничений.

Параллельно связаться нужно с посольством Украины в стране, которую выбрали для путешествия.

Украина возобновила авиасообщение

С 15 июня в Украине возобновили международные пассажирские авиаперевозки. Первым рейсом, который принял аэропорт Борисполь, стал Минск-Киев.

На этой неделе планируют возобновить авиасообщение по таким маршрутам:

Франкфурт — Киев(Б) — Франкфурт (Lufthansa);

Амстердам — ​​Киев(Б) — Амстердам (KLM);

Цюрих — Киев(Б) — Цюрих (SWISS);

Минск — Киев(Б) — Минск (Belavia).

С 16 июня из Украины будет летать компания Wizz Air Hungary, а с 21 июня начинает работать Ryanair.