МЗС України просить громадян утриматися від поїздок за кордон, попри відновлення міжнародного авіасполучення.

Під час ухвалення рішення щодо поїздки українцям радять орієнтуватися на актуальні офіційні дані ВООЗ.

Якщо ж подорож таки планується, то громадяни України повинні подбати про безпеку, вивчивши умови страхового полісу. Також потрібно подбати про додаткові кошти на випадок надзвичайної ситуації, взяти з собою необхідні ліки, перевірити стан здоров’я перед поїздкою.

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Крім того, у МЗС радять переконатися, що ви справді зможете вирушити у подорож. Для цього необхідно зв’язатися з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого бронювалася поїздка, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень.

Паралельно зв’язатися потрібно з посольством України у країні, яку обрали для подорожі.

Україна відновила авіасполучення

З 15 червня в Україні відновили міжнародні пасажирські авіаперевезення. Першим рейсом, який прийняв аеропорт Бориспіль, став Мінськ-Київ.

На цьому тижні планують відновити авіасполучення за такими маршрутами:

Франкфурт – Київ(Б) – Франкфурт (Lufthansa);

Амстердам – Київ(Б) – Амстердам (KLM);

Цюрих – Київ(Б) – Цюрих (SWISS);

Мінськ – Київ(Б) – Мінськ (Belavia).

З 16 червня з України літатиме компанія Wizz Air Hungary, а з 21 червня розпочинає працювати Ryanair.