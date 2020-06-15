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Факти / Україна / Суспільство

МЗС радить українцям утриматися від поїздок за кордон

МЗС України просить громадян утриматися від поїздок за кордон, попри відновлення міжнародного авіасполучення.

Під час ухвалення рішення щодо поїздки українцям радять орієнтуватися на актуальні офіційні дані ВООЗ.

Якщо ж подорож таки планується, то громадяни України повинні подбати про безпеку, вивчивши умови страхового полісу. Також потрібно подбати про додаткові кошти на випадок надзвичайної ситуації, взяти з собою необхідні ліки, перевірити стан здоров’я перед поїздкою.

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Крім того, у МЗС радять переконатися, що ви справді зможете вирушити у подорож. Для цього необхідно зв’язатися з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого бронювалася поїздка, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень.

Паралельно зв’язатися потрібно з посольством України у країні, яку обрали для подорожі.

Україна відновила авіасполучення

З 15 червня в Україні відновили міжнародні пасажирські авіаперевезення. Першим рейсом, який прийняв аеропорт Бориспіль, став Мінськ-Київ.

На цьому тижні планують відновити авіасполучення за такими маршрутами:

  • Франкфурт – Київ(Б) – Франкфурт (Lufthansa);
  • Амстердам – Київ(Б) – Амстердам (KLM);
  • Цюрих – Київ(Б) – Цюрих (SWISS);
  • Мінськ – Київ(Б) – Мінськ (Belavia).

З 16 червня з України літатиме компанія Wizz Air Hungary, а з 21 червня розпочинає працювати Ryanair.

Джерело: МЗС

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