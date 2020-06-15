В Киеве директор школы с Covid-19 скрыла диагноз и ходила на работу

В Киеве директор школы после положительного теста на коронавирус продолжила ходить на работу.

Госпродслужба столицы обратилась в прокуратуру о возбуждении против нее уголовного производства, заявил мэр Виталий Кличко на пресс-конференции.

— Директор школы заболела коронавирусом. Общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест. Успела сходить на работу, — сообщил Кличко.

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Коронавирус в детских садах

Среди персонала еще трех детских садов города обнаружили больных коронавирусом.

— Все три садика не работали, но готовились к открытию и приему детей, — говорит городской голова.

Подозрения есть в детсадах:

№804 в Оболонском районе (заболела воспитательница);

№495 в Шевченковском районе (подозрение в инструктора по физкультуре);

№651 в Соломенском районе (Covid-19 в музыкального руководителя садика).

Коронавирус в Киеве

В Киеве 15 июня 53 новых случаев коронавируса, в общем 3 956 больных киевлян.

К сожалению умерли двое пациентов. Заболели трое медиков, шесть человек положили в больницу.

Интересный факт — в столице делают 85 ПЦР-тестов на 100 тыс. населения. Это самый большой показатель в Украине.