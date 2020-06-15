В Киеве директор школы с Covid-19 скрыла диагноз и ходила на работу

В Киеве директор школы после положительного теста на коронавирус продолжила ходить на работу.
Госпродслужба столицы обратилась в прокуратуру о возбуждении против нее уголовного производства, заявил мэр Виталий Кличко на пресс-конференции.
— Директор школы заболела коронавирусом. Общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест. Успела сходить на работу, — сообщил Кличко.
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Коронавирус в детских садах
Среди персонала еще трех детских садов города обнаружили больных коронавирусом.
— Все три садика не работали, но готовились к открытию и приему детей, — говорит городской голова.
Подозрения есть в детсадах:
- №804 в Оболонском районе (заболела воспитательница);
- №495 в Шевченковском районе (подозрение в инструктора по физкультуре);
- №651 в Соломенском районе (Covid-19 в музыкального руководителя садика).
Коронавирус в Киеве
В Киеве 15 июня 53 новых случаев коронавируса, в общем 3 956 больных киевлян.
К сожалению умерли двое пациентов. Заболели трое медиков, шесть человек положили в больницу.
Интересный факт — в столице делают 85 ПЦР-тестов на 100 тыс. населения. Это самый большой показатель в Украине.