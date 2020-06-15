У Києві директор школи з Covid-19 приховала діагноз і ходила на роботу

У Києві директорка школи після позитивного тесту на коронавірус продовжила ходити на роботу.

Держспоживслужба столиці звернулася до прокуратури щодо порушення проти неї кримінального провадження, заявив міський голова Віталій Кличко на прес-конференції.

– Директор школи, яка захворіла на коронавірус. Спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест. Встигла сходити на роботу, – повідомив Кличко.

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Коронавірус у дитячих садках

Серед персоналу ще трьох дитячих садків міста виявили хворих на коронавірус.

– Усі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей, – каже міський голова.

Підозри є у дитсадках:

№804 в Оболонському районі(захворіла вихователька)

№495 у Шевченківському районі (підозра в інструктора з фізкультури);

№651 у Солом’янському районі (Covid-19 у музичного керівника садочка).

Коронавірус у Києві

У Києві 15 червня 53 нових випадків коронавірусу, загалом 3 956 хворих киян.

На жаль померло двоє пацієнтів. Захворіли троє медиків, шестеро людей поклали у лікарні.

Цікавий факт – у столиці роблять 85 ПЛР-тестів на 100 тис. населення. Це найбільший показник в Україні.