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Факти / Україна

Унікальні відео з архівів: в Україні вийде фільм про Бабин Яр

У партнерстві з українським кінорежисером Сергієм Лозницею фонд Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запускає проект Бабин Яр: Контекст, фіналом якого стане випуск документального повнометражного фільму про Бабин Яр.

Проект ґрунтується на роботі з унікальними документальними архівними відео з державних і приватних архівів України, Росії та Німеччини.

Також фондом буде реалізовано проект Модель Бабиного Яру, у рамках якого спільно з Центром просторових технологій ідентифіковано точні локації місць розстрілів, які були досі не відомі.

Робота науковців і фахівців з 3D-моделювання дозволила розробити точну ідентифікацію змін ландшафту Бабиного Яру протягом XX століття.

Загалом фондом Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр у нинішньому році заплановано 15 наукових проектів.

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Трагедія у Бабиному Яру

Бабин Яр став місцем масових розстрілів у період з 1941 до 1943 року під час окупації Києва нацистами. Протягом цього часу загарбники розстріляли тут близько 100-150 тис. осіб, дві третини з яких були єврейського походження.

Наймасовіший розстріл євреїв у Бабиному Яру відбувся 29-30 вересня 1941 року. Тоді від рук нацистів загинуло майже 34 тис. осіб.

Унікальні відео з архівів: в Україні вийде фільм про Бабин Яр

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр – це некомерційна освітня організація, покликана гідно вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

Фото: babynyar.org

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