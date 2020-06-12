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Факты / Украина / Общество

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня — Резников

С 15 июня 2020 года будет восстановлена робота контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и городом Севастополь.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Прежде всего работу возобновят пункты пропуска Каланчак, Ченгар и Чаплинка.

Граждане, которые пересекают границу, не должны будут в обязательном порядке проходить обсервацию, однако температуру тела будут проверять. Также остаются обязательными маски и перчатки.

Еще одним условием чтобы пересечь границу будет пользование электронным сервисом Дій вдома. Необходимо будет дать письменное согласие на самоизоляцию, используя этот сервис.

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