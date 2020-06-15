Министерство образования и науки работает над тем, чтобы сессия внешнего независимого оценивания 2020 прошла в установленные сроки. Однако ее могут перенести.

Об этом сообщила и. о. министра образования Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов.

— Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям, то тестирование перенесут на август.

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Любомира Мандзий также отметила, что сейчас у министерства нет возможности провести ВНО 2020 в онлайн-режиме.

В частности, невозможно верифицировать и идентифицировать участников, но МОН проводит консультации о возможности такого формата.

Даты проведения ВНО в Украине

Если же основную сессию ВНО 2020 не будут переносить, то она начнется 25 июня и продлится до 17 июля:

математика — 25 июня;

украинский язык и литература — 30 июня;

физика — 2 июля;

испанский, немецкий, французский языки — 6 июля;

английский язык — 7 июля;

история Украины — 9 июля;

биология — 13 июля;

география — 15 июля;

химия — 17 июля.

Дополнительная сессия ВНО пока запланирована на 23 июля — 11 августа.