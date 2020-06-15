Украинский центр оценивания качества образования готов к любому сценарию проведения ВНО 2020, но его представители должны заранее знать конкретную дату, чтобы обеспечить его проведение.

Об этом рассказала заместитель председателя Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

— Мы не можем ждать до 22-23 июня (дата, когда Минздрав решит, проводить ли ВНО, — Ред.), потому что у нас сложные процедуры логистики тестовых материалов и организации работы людей в пунктах тестирования. Крайний срок — утро 19 июня, — отметила Татьяна Вакуленко.

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Если Минздрав опоздает со сроками, это может привести к отмене доставки материалов и их возврату, а это дорого и проблематично, добавили в УЦОКО.

Кроме того, по словам Вакуленко, пункты проведения ВНО полностью готовы к тестированию в условиях адаптивного карантина.

— Созданы безопасные меры тестирования. Были закуплены маски, санитайзеры и другие средства, — добавляет Вакуленко.

Что касается пробного ВНО, то из-за его отмены участники смогут подготовиться дома, создав себе подобные условия. Хотя написания пробного тестирования в пунктах несет пользу и уменьшает стресс перед основной сессией.

Средства за отмененное пробное ВНО участникам планируют вернуть, однако пока неизвестно, когда это будет.

— Разрабатывается механизм возврата средств… Однако быстро это не будет. Возможно, несколько месяцев, — объясняет Татьяна Вакуленко.

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине и роста суточного прироста больных в стране отменили проведение пробного ВНО.

Выпускники могут пройти пробную сессию ВНО онлайн.

В УЦОКО объяснили, как участники могут пройти тестирование самостоятельно: для этого надо выполнить задачи в тетради, внести ответы в сервис проверки и получить результат.