Міністерство освіти і науки працює над тим, щоб сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 пройшла у встановлені терміни. Однак її можуть перенести.

Про це повідомила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі одного з телеканалів.

– Ми працюємо над тим, щоб з 25 червня до 17 липня пройшла основна сесія ЗНО. Завтра буде засідання комісії, яка повинна затвердити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких буде проведено ЗНО. Якщо умови не відповідатимуть показникам, то тестування перенесуть на серпень.

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Любомира Мандзій також зазначила, що зараз у міністерства немає можливості провести ЗНО 2020 в онлайн-режимі.

Зокрема, неможливо верифікувати та ідентифікувати учасників, але МОН проводить консультації про можливості такого формату.

Дати проведення ЗНО в Україні

Якщо ж основну сесію ЗНО 2020 не переноситимуть, то вона розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня:

математика — 25 червня;

українська мова і література — 30 червня;

фізика — 2 липня;

іспанська, німецька, французька мови — 6 липня;

англійська мова — 7 липня;

історія України — 9 липня;

біологія — 13 липня;

географія — 15 липня;

хімія — 17 липня.

Додаткова сесія ЗНО поки запланована на 23 липня – 11 серпня.