Коронавирус Covid-19 обнаружили у сотрудника аппарата Ситуационного центра СНБО.

Секретарь Алексей Данилов заявил, что СНБО перешла в онлайн-режим работы, и пообещал проведение эпидемиологического расследования.

— Да, действительно, один из наших сотрудников получил положительные результаты анализов. Его состояние удовлетворительное. Мы проведем эпидемиологическое расследование для установления всех контактных лиц, — прокомментировал Данилов.

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Также секретарь СНБО заверил, что все работники органа, контактировавшие с больным, уже прошли тест на Covid-19 и ждут результатов.

— Заболевший работал в ситуационном центре СНБО на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой. Однако не дожидаясь результатов, мы ограничили контакты между собой и перешли в онлайн-режим.

Коронавирус у первой леди

О том, что Елена Зеленская заболела Covid-19, стало известно 12 июня. Тестирование срочно прошли ее муж, президент Владимир Зеленский, и дети супругов. В них вирус не подтвердился.

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование, поскольку перед тем, как узнать о своей болезни, Елена Зеленская посещала интернат для детей-сирот.

Во вторник, 16 июня, Елену Зеленская была госпитализирована в одну из столичных больниц. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Источник: ZN.ua