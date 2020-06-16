Коронавірус Covid-19 виявили у працівника апарату Ситуаційного центру РНБО.

Секретар Олексій Данілов заявив, що РНБО перейшла в онлайн-режим роботи, та пообіцяв проведення епідеміологічного розслідування.

– Так, дійсно, один із наших співробітників отримав позитивні результати аналізів. Його стан задовільний. Ми проведемо епідеміологічне розслідування для встановлення усіх контактних осіб, – прокоментував Данілов.

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Також секретар РНБО запевнив, що усі працівники органу, які контактували з хворим, вже пройшли тест на Covid-19 та чекають результатів.

– Інфікований працював у Ситуаційному центрі РНБО на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій. Проте не очікуючи результатів, ми обмежили контакти між собою та перейшли в онлайн-режим.

Коронавірус у першої леді

Про те, що Олена Зеленська захворіла на Covid-19, стало відомо 12 червня. Тестування терміново пройшли її чоловік, президент Володимир Зеленський, та діти подружжя. У них вірус не підтвердився.

Наразі триває епідеміологічне розслідування, оскільки перед тим, як дізнатися про свою хворобу, Олена Зеленська відвідувала інтернат для дітей-сиріт.

У вівторок, 16 червня, Олену Зеленську було госпіталізовано до однієї із столичних лікарень. Медики оцінюють її стан як задовільний.

Джерело: ZN.ua