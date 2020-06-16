15 июня на Донбассе боевики РФ 7 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения, а один — боевое травмирование.

— Захватчики обстреляли наши позиции с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели огонь на подступах к Новолуганскому.

Читайте: Боевики четвертые сутки удерживают двух человек на своем блокпосту — ГНСУ

Украинские защитники действовали в соответствии ситуации и приняли необходимые меры для подавления огневых средств противника.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупантов.

13 июня в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, а еще двое получили ранения.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим тишины.