15 июня на Донбассе боевики РФ 7 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения, а один — боевое травмирование.
— Захватчики обстреляли наши позиции с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели огонь на подступах к Новолуганскому.
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Украинские защитники действовали в соответствии ситуации и приняли необходимые меры для подавления огневых средств противника.
По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупантов.
13 июня в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, а еще двое получили ранения.
Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим тишины.