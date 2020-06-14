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Факты / Украина

На Донбассе погиб украинский военный

За 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим тишины.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения.

— Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в штабе.

Обстрелы проходили поблизости:

  • Луганского
  • Крымского
  • Попасной
  • Троицкого
  • Новозвановки
  • Пищевика
  • Катериновки
  • Авдеевки
  • Новотроицкого
  • Славного
  • Старогнатовки
  • Богдановки

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По данным разведки, 13 июня украинские боевики уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков.

За день до этого, 12 июня, боевики из РФ 12 раз нарушили режим тишины и выпустили 50 снарядов в сторону Луганского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: Штаб ООС

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