За 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим тишины.
В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения.
— Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в штабе.
Обстрелы проходили поблизости:
- Луганского
- Крымского
- Попасной
- Троицкого
- Новозвановки
- Пищевика
- Катериновки
- Авдеевки
- Новотроицкого
- Славного
- Старогнатовки
- Богдановки
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По данным разведки, 13 июня украинские боевики уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков.
За день до этого, 12 июня, боевики из РФ 12 раз нарушили режим тишины и выпустили 50 снарядов в сторону Луганского.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.