За 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим тишины.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения.

— Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в штабе.

Обстрелы проходили поблизости:

Луганского

Крымского

Попасной

Троицкого

Новозвановки

Пищевика

Катериновки

Авдеевки

Новотроицкого

Славного

Старогнатовки

Богдановки

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По данным разведки, 13 июня украинские боевики уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков.

За день до этого, 12 июня, боевики из РФ 12 раз нарушили режим тишины и выпустили 50 снарядов в сторону Луганского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.