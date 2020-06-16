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Факти / Україна

Доба на Донбасі: троє поранених військових та один травмований

15 червня на Донбасі бойовики РФ 7 разів порушили режим тиші. У результаті обстрілів троє українських військових отримали поранення, а один – бойове травмування.

– Загарбники обстріляли наші позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – повідомили в штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ бойовики вели вогонь на підступах до Новолуганського.

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Українські захисники діяли відповідно ситуації і вжили необхідні заходи для придушення вогневих засобів противника.

За даними розвідки, минулої доби було поранено трьох окупантів.

13 червня у результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий, а ще двоє отримали поранення.

Загалом за добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим тиші.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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