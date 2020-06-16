Из-за неблагоприятной эпидситуации в Ивано-Франковской области усилили карантин.

Такое решение приняли местные власти на внеочередном заседании Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Какие меры ввели:

приостановили деятельность учреждений физической культуры, фитнес-центров и спортивных залов;

приостановили работу учреждений культуры, в том числе культурных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м.

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Несмотря на меры, в области разрешили проведение религиозных мероприятий, но с условием нахождения одного человека на 10 кв. м.

Кабмин предлагает усилить административную ответственность за нарушение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

С такой инициативой выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 июня.

Кроме того, глава правительства напомнил об ответственности губернаторов за эпидситуацию в каждом регионе.