Cоvid-19 сделал украинцев уязвимыми к болезням — в стране резко уменьшились прививки

Последние несколько месяцев только и разговоров о коронавирусе: карантин, самоизоляция, страх заболеть. Кому-то могло показаться, что на его фоне другие угрозы просто отступили, но — нет. Такие опасные инфекции, как корь, коклюш, столбняк, дифтерия, гепатиты В и С — не исчезли. Однако Cоvid-19 сделал нас, украинцев, еще более уязвимыми к ним. Почему? Из-за карантина показатель иммунизации в Украине критически снизился.

— Просто представьте, с какой скоростью распространятся эти вирусы, если не сформировать коллективный иммунитет, — заявил на одном из брифингов министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Центра общественного здоровья, на 1 мая в Украине сделали:

более 85 тыс. прививок новорожденным против туберкулеза вакциной БЦЖ;

более 70 тыс. прививок от полиомиелита детям до года;

более 70 тыс. прививок АКДС вакциной для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка детям в возрасте до одного года;

почти 500 тыс. прививок АДС-М вакциной для профилактики дифтерии и столбняка среди взрослых.

Это лишь 20% от плана и в несколько раз меньше аналогичного

периода прошлого года. Больше всего украинцы “прогуляли” прививки КПК — это корь, паротит и краснуха. В роддомах, а именно там вакцинируют от гепатита В и туберкулеза (БЦЖ), цифры тоже, хоть и не критично, но упали.

— Последние годы была хорошая тенденция к увеличению количества прививок. От кори (КПК) мы вакцинировали и 90%. А сейчас, к сожалению, не успеваем набирать темпы ежемесячно. И, вероятно, можем не выйти на годовой показатель, — резюмирует заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Украины Александр Заика.

А этот показатель должен составлять не менее 90%. Только тогда можно говорить о коллективном иммунитете. Чем это грозит, уже сейчас можно увидеть на примере Черновицкой области. Мало того, что регион превратился в эпицентр борьбы с коронавирусом, так там уже зафиксировали 79 случаев заболевания детей коклюшем. В прошлом году, для сравнения, было всего шесть.

В тамошнем департаменте здравоохранения такое количество пациентов с коклюшем, а это преимущественно дети, связывают именно со снижением количества вакцинаций. Говорят, ситуацию надо исправлять, потому что это скорее чудо, что нет тяжелых случаев. Ведь у детей младшего возраста коклюш может провоцировать задержку дыхания и тяжелые судороги.

— Ситуация нас тревожит. Увеличение заболеваемости коклюшем говорит о том, что прививать начали не так плотно и тщательно. Мы должны понимать, что уменьшилось количество привитых детей не только от коклюша, а и от дифтерии, и от столбняка. И мы должны быть насторожены по поводу других заболеваний, — говорит заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Причин снижения уровня иммунизации несколько. Первая и самая главная: карантин. В некоторых регионах, среди которых и Черновицкая область, более чем на месяц процесс вакцинации пришлось остановить. Там, где этого не было, из-за отсутствия общественного транспорта люди часто не могли добраться к своим медучреждениям.

Были и те, кто просто не хотел рисковать и отложил визит в кабинет вакцинации на потом. Однако, наряду с этими очень реальными причинами, говорит детский иммунолог и председатель правления ОО Родители за вакцинацию Федор Лапий, есть и ряд мифических, вроде чипирование путем вакцинации. На втором месте в рейтинге мифов: вакцинация снижает иммунитет и повышает угрозу заразиться Covid-19.

— Бред. Вакцины защищают от тех болезней, против которых они предназначены, и ни в коем случае не снижают иммунитет, — говорит Лапий.

Иммунолог советует не только соблюдать календарь прививок, но и вводить дополнительные вакцины, как от гриппа и пневмококковой инфекции. И не только детям, но всем, кто в группе риска — это люди старше 60 лет, те, кто имеют онкологию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни и ожирения.

К примеру, именно пневмококковая инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний, что во время пандемии Covid-19 является критическим фактором, не говоря уже о менингите. Ежегодно в мире регистрируют 1,6 млн летальных случаев вследствие пневмококковых заболеваний. В Украине же в прошлом году было 50 случаев пневмококкового менингита, из которых 22 детей.

И если, чтобы привиться от гриппа, надо подождать осени, то от пневмококка, говорит Федор Лапий, — стоит прививаться уже сейчас. Цена вопроса: 2 140-3 500 грн. По состоянию на 1 мая 2020 года от пневмококковой инфекции вакцинировались 1135 человек. Повторно иммунизировались — 552 человека.

— Нет вакцинация против гриппа, ни вакцинация против пневмококковой инфекции не покрывается государством. Но это гораздо дешевле, чем находиться в стационаре и иметь потом дополнительные расходы, связанные с инвалидизацией или потерей трудоспособности, — говорит врач.

Кстати, распространенное мнение, что летом лучше не вакцинировать — тоже миф. Это период, когда на природе или даже дома на огороде можно легко пораниться и подхватить столбняк, а он одинаково опасен как для детей, так и для взрослых: поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами, а смертность от него достигает 70%. Вакцина от столбняка идет вместе с вакциной от дифтерии, а вводить ее нужно каждые десять лет. Она бесплатная для каждого украинца независимо от возраста. Чтобы привиться, достаточно просто обратиться к семейному врачу.

В Центре общественного здоровья уверяют: вакцин в Украине сейчас предостаточно. Поэтому призывают людей идти в кабинеты вакцинации. Говорят: нет никаких гарантий, что даже корь, которую удалось остановить, при такой тенденции не вспыхнет вновь.

— Вакциноуправляемые инфекции никуда не исчезли, они есть в стране — мы и сейчас фиксируем случаи заболевания корью. Не нужно ждать, пока заболевания наберут масштабов вспышки. Их можно предотвратить. Поэтому свяжитесь, пожалуйста, с семейным врачом, с тем заведением, где получаете медицинскую помощь, договоритесь о прививке, проверьте свой вакцинальный статус. В том случае, если у вас или ребенка календарные прививки пропущены — вы можете их догнать, — говорит заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Украины Александр Заика.

Виктория Тимошевская — врач по образованию и сознательная мама. Ее 6-летняя дочь Вероника от рождения не пропустила ни одной прививки по календарю. Соблюдают его и теперь. На днях ходили к врачу делать прививки от полиомиелита.

— Верю, что это дополнительная защита, особенно сейчас, во время коронавируса. Не хочется, чтобы ребенок болел теми заболеваниями, от которых можно защититься, — говорит женщина.

Ее совет для каждого, кто отложит вакцинацию, или вообще отрицает ее целесообразность: включить критическое мышление и позаботиться не только о себе, но и об окружающих, которых непривитый человек может подвергнуть опасности.

Ирина Заславец