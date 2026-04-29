Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась в 18:00 28 апреля и продолжается до сих пор.

Враг запустил 171 ударный беспилотник типа Shahed, в частности и реактивные, Гербера, Италмас и дроны других типов по направлениям из районов российских Курска, Шаталова, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, а также из Гвардейского и мыса Чауда, пока в пока захваченном Крыму.

Сейчас смотрят

Около 120 из них составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на 08:00 29 апреля сбили/приглушили 154 БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на 12 локациях.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве еще маневрируют несколько дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 526-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.