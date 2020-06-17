Кабинет Министров принял решение о возвращении средств участникам пробного ВНО.

Как сообщила глава МОН Любомира Мандзий, что все выплаты будут осуществляться в отделениях ПриватБанка.

— Участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств тем, у кого есть карточка или же о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении ПриватБанка, — сообщила министр.

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Согласно закону, составление пробного внешнего независимого оценивания является добровольной услугой для учеников. Стоимость прохождения одного пробного экзамена колеблется в пределах 130-150 грн.

Между тем президент Владимир Зеленский предложил народным депутатам отменить ГИА и ВНО 2020 в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса в Украине.

Проект закона был представлен в среду, 17 июня. Если его примут, то выпускники смогут проходить эти экзамены по собственному желанию.

Важную информацию от министерства образования по ВНО 2020 будет озвучено 19 июня в Верховной Раде, во время Часа вопросов к правительству.