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Факти / Україна

Уряд оголосив про порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО 2020

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо повернення коштів учасникам пробного ЗНО.

Як повідомила глава МОН Любомира Мандзій, що усі виплати здійснюватимуться у відділеннях ПриватБанку.

– Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів тим у кого є картка або ж про те, що картка з коштами чекає їх у найближчому відділенні ПриватБанку, – повідомила міністр.

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Згідно із законом, складання пробного зовнішнього незалежного оцінювання є добровільною послугою для учнів. Вартість проходження одного пробного іспиту коливається у межах 130-150 грн.

Тим часом президент Володимир Зеленський запропонував народним депутатам скасувати ДПА та ЗНО 2020 у зв’язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу в Україні.

Проект закону було подано у середу, 17 червня. Якщо його ухвалять, то випускники зможуть проходити ці іспити за власним бажанням.

Важливу інформацію від міністерства освіти щодо ЗНО 2020 буде озвучено 19 червня у Верховній Раді, під час Години запитань до уряду.

Джерело: Урядовий портал

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