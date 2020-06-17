Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо повернення коштів учасникам пробного ЗНО.
Як повідомила глава МОН Любомира Мандзій, що усі виплати здійснюватимуться у відділеннях ПриватБанку.
– Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів тим у кого є картка або ж про те, що картка з коштами чекає їх у найближчому відділенні ПриватБанку, – повідомила міністр.
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Згідно із законом, складання пробного зовнішнього незалежного оцінювання є добровільною послугою для учнів. Вартість проходження одного пробного іспиту коливається у межах 130-150 грн.
Тим часом президент Володимир Зеленський запропонував народним депутатам скасувати ДПА та ЗНО 2020 у зв’язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу в Україні.
Проект закону було подано у середу, 17 червня. Якщо його ухвалять, то випускники зможуть проходити ці іспити за власним бажанням.
Важливу інформацію від міністерства освіти щодо ЗНО 2020 буде озвучено 19 червня у Верховній Раді, під час Години запитань до уряду.