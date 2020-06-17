Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отмену обязательного составления ГНА и ВНО 2020 для выпускников украинских школ.

Отмечается, что это связано с увеличением новых случаев коронавируса в Украине.

В тексте внесенного проекта закона №3669 сказано, что выпускники смогут пройти эти экзамены по собственному желанию.

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В дальнейшем, в случае повторного введения карантина, ученики смогут самостоятельно выбирать, по результатам чего будут подсчитаны итоговые баллы обучения: экзамены или школьное годовое оценивание.

К созданию проекта закона, кроме Зеленского, присоединились представители комитетов по вопросам образования, здоровья нации, бюджета и интеграции Украины с ЕС.

ВНО 2020: будет или не будет?

По словам заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, для отмены ВНО в Украине нет оснований.

Также она подчеркнула, что украинские ученики не смогут сдавать экзамены дистанционно: для этого в регионах должна быть техническая подготовленность и инструменты.

ВНО нельзя отменять, но его могут перенести. Это произойдет только в том случае, если на 100 тыс. жителей в области будет более 60 активных больных коронавирусом.