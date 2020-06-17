Зеленський пропонує Раді звільнити випускників шкіл від обов’язкової ДПА та ЗНО

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект, що передбачає скасування обов’язкового складання ДПА та ЗНО для випускників українських шкіл.

Зазначається, що це пов’язано зі збільшенням нових випадків коронавірусу в Україні.

У тексті внесеного проекту закону №3669 сказано, що випускники зможуть пройти ці іспити за власним бажанням.

Надалі, у разі повторного введення карантину, учні зможуть самостійно обирати, за результатами чого буде підраховано підсумкові бали навчання: іспити або шкільне річне оцінювання.

До створення проекту закону, окрім Зеленського, долучилися представники комітетів з питань освіти, здоров’я нації, бюджету та інтеграції України з ЄС.