Новое соглашение между Украиной и Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве в торговой части будет лучше, чем соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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— Мы ведем переговоры по подготовке нового соглашения с британской стороной. Когда Великобритания вышла из ЕС, наши отношения перестали регулироваться соглашением об ассоциации с ЕС. Сейчас переговоры практически завершены, — отметил заместитель руководителя Офиса президента.

По его словам, еще осталось несколько положений, которые касаются именно торговой части и их нужно согласовать. Новое соглашение будет предусматривать увеличение объемов торговли с Великобританией.

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Жовква также отметил, что политическая часть является не менее важной. Планируется закрепление в соглашении стратегического партнерства и регулярных контактов на высшем уровне и на уровне ведомств.

Кроме того, заместитель главы ОП отметил, что Украина ожидает взаимного безвиза для украинцев, поскольку президент Владимир Зеленский подписал указ о безвизовом режиме въезда для граждан Великобритании на один год.