Нова угода між Україною та Великою Британією про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство у торговельній частині буде кращою, ніж угода про асоціацію з ЄС.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Читайте: Україна забороняє виїзд громадян без дозволу МЗС – посольство Великої Британії

– Ми ведемо переговори щодо підготовки нової угоди з британською стороною. Коли Велика Британія вийшла з ЄС, наші відносини перестали регулюватись угодою про асоціацію з ЄС. Наразі переговори практично завершені, – зазначив заступник керівника Офісу президента.

За його словами, ще залишилось кілька положень, які стосуються саме торговельної частини і їх потрібно узгодити. Нова угода передбачатиме збільшення обсягів торгівлі з Великою Британією.

Читайте: Brexit: чому Велика Британія вийшла з ЄС і що це означатиме для України

Жовква також наголосив, що політична частина є не менш важливою. Планується закріплення в угоді стратегічного партнерства та регулярних контактів на найвищому рівні та на рівні відомств.

Окрім того, заступник глави ОП зазначив, що Україна чекає взаємного безвізу для українців, оскільки президент Володимир Зеленський підписав указ щодо безвізового режиму в’їзду для громадян Великої Британії на один рік.